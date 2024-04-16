الوطن السورية: ميقاتي: للتشدد في تطبيق القوانين على جميع النازحين السوريين الموجدين في لبنان

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الوطن السورية: دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أمس، أن يكون للبنان موقف واحد أمام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين، وطلب من وزير الداخلية في حكومته بسام مولوي التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع هؤلاء النازحين، والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين وذلك على خلفية كثرة ما سماها «الجرائم التي يقوم بها البعض منهم».

في كلمة له خلال اللقاء الوزاري التشاوري في السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، قال ميقاتي: «أردت هذا اللقاء مناسبة لبحث الوضع الأمني عموماً وفي الجنوب خصوصاً، وملف النازحين السوريين والوضع التمويني في البلد، ونلتقي معاً للتشاور والتفكير معاً بدقة الوضع، أمنياً ووطنياً، والبحث بما يجب اتخاذه من خطوات لتحصين الاستقرار الاجتماعي، وأن يكون للبنان موقف واحد أمام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين وتأثير ذلك على الواقع اللبناني بكل جوانبه، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسيادية».



وأضاف ميقاتي: إن «هدف الجميع أن يواجهوا معاً كل التحديات، وقال: «نحن نعيش أزمات قديمة، نتوارثها ولا نتجاهلها، أمنياً واقتصادياً، وكل يوم تستجد أزمة، نعمل على حلها بمسؤولية وواقعية، بالتفاهم مع جميع المسؤولين والمرجعيات.



وتابع: «مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساساً مع الإخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً»، مطالباً مولوي بالتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين.



بموازاة ذلك، أشار مولوي خلال اللقاء التشاوري في السراي الحكومي إلى أنه «من أصل مليوني نازح سوري في لبنان هناك فقط 300 ألف لديهم إقامة و800 ألف مسجلون ومليون و200 ألف غير مسجلين».