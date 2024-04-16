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احتمالات الحرب ضعيفة؟

16
APRIL
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، تقاطع القراءات الديبلوماسية عند «ضعف احتمالات الحرب والمواجهات الواسعة، وتبرز هنا قراءة مصدر ديبلوماسي رفيع في باريس لما حصل، حيث قال بداية لـ«الجمهورية»: «انّ ايران بهجومها على إسرائيل لم تخاطر بأمن المنطقة فحسب بل بالامن والسلم العالمي»، ليضيف أنّه « في موازاة هذا العمل العسكري الإيراني المدان على إسرائيل، فإنّ الجهود الديبلوماسية الاميركية والفرنسية تتحرك بشكل مكثف لكسر احتمالات حرب لا مصلحة لأي طرف فيها، وللانعطاف نحو تسوية سياسية عاجلة للصراع القائم».

 

وفي موازاة ذلك، أبلغ ديبلوماسي عربي إلى «الجمهورية» قوله، انّه لا يرجّح تصاعد الامور الى حدود دراماتيكية، «لا اعرف كيف سيكون عليه ردّ فعل اسرائيل على الضربة الإيرانية، ولكن اعتقد أنّ كل الاطراف المعنية بهذا الصراع، قرأت هذا الحدث بتمعن شديد، وخصوصاً انّ الردّ الايراني كان مدروساً ومضبوطاً، انما لم يكن متوقعاً بهذا القدر والحجم.

 

والأهم من كل ذلك، هو انّه لولا شراكة الولايات المتحدة وبعض الدول الحليفة لها في التصدّي للمسيّرات والصواريخ الإيرانية قبل وصولها الى أهدافها في اسرائيل، لكان الأمر كارثياً».

الجمهورية
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