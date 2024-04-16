عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 نيسان 2024

الأخبار: إسرائيل بمواجهة إيران: «ورطة» الرد على الرد
«فرقة إعدام» إسرائيلية في بيت مري
صور عناصر الموساد في حوزة الأجهزة الأمنية
40 دقيقة من الاستجواب تحت التعذيب انتهت بالقتل
نداء الوطن: "الحزب" رئاسياً "ماسك واجب" مع فرنجية لكنه "يقبل غيره"
أكثر من 65 نائباً يتآمرون على الإستحقاق البلدي
الجمهورية: المنطقة تغلي... وواشنطن للتبريد
الإعتداءات لا تتوقف
اللواء: رسالة أميركية للإبتعاد عن الإنغماس بالمواجهات الكبرى
حزب الله يستبق عودة الخماسية بإشتراط حوار يرعاه برّي .. و4 جرحى من جنود الإحتلال بكمين داخل الحدود
النهار: "حزب الله" عن الرئاسة: شرطنا الحوار بلا شروط
البناء: مجلس حرب الكيان يقرّر الرد على إيران.. ونتنياهو للحفاظ على الحلف مع واشنطن/ نصائح أميركيّة بريطانيّة لـ«إسرائيل» بعدم الرد… لكن مع الالتزام بأمن «إسرائيل»/ إيران تحذّر «إسرائيل» وأميركا ودول «التسهيلات»: المرّة المقبلة ستكون مختلفة كليّاً
l'orient le jour: La réponse israélienne se précise, envers et contre l’avis de Washington
بعض عناوين الصحف العربية
الأنباء الكويتية: تأجيل الانتخابات البلدية ينتظر «الإخراج» وأركان «الخماسية» يتحركون من منزل السفير المصري
حديث عن «سلة كاملة»: رئيسا جمهورية وحكومة وتشكيلة وزارية وتعيينات فئة أولى
الشرق الأوسط السعودية: عبداللهيان: إيران كانت تستطيع تنفيذ عملية أوسع ضد إسرائيل
الوطن السورية: اجتماع اللجنة المركزية الموسع لحزب البعث سيعقد قريباً والتعليمات التنظيمية خلال يومين … الرئيس الأسد يناقش مع أعضاء القيادة المركزية جدول أعمال الاجتماع وآليات الانتخابات