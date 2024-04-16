عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 نيسان 2024

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الأخبار: إسرائيل بمواجهة إيران: «ورطة» الرد على الرد

«فرقة إعدام» إسرائيلية في بيت مري

صور عناصر الموساد في حوزة الأجهزة الأمنية

40 دقيقة من الاستجواب تحت التعذيب انتهت بالقتل



نداء الوطن: "الحزب" رئاسياً "ماسك واجب" مع فرنجية لكنه "يقبل غيره"

أكثر من 65 نائباً يتآمرون على الإستحقاق البلدي



الجمهورية: المنطقة تغلي... وواشنطن للتبريد

الإعتداءات لا تتوقف



اللواء: رسالة أميركية للإبتعاد عن الإنغماس بالمواجهات الكبرى

حزب الله يستبق عودة الخماسية بإشتراط حوار يرعاه برّي .. و4 جرحى من جنود الإحتلال بكمين داخل الحدود

النهار: "حزب الله" عن الرئاسة: شرطنا الحوار بلا شروط



البناء: مجلس حرب الكيان يقرّر الرد على إيران.. ونتنياهو للحفاظ على الحلف مع واشنطن/ نصائح أميركيّة بريطانيّة لـ«إسرائيل» بعدم الرد… لكن مع الالتزام بأمن «إسرائيل»/ إيران تحذّر «إسرائيل» وأميركا ودول «التسهيلات»: المرّة المقبلة ستكون مختلفة كليّاً





l'orient le jour: La réponse israélienne se précise, envers et contre l’avis de Washington



بعض عناوين الصحف العربية



الأنباء الكويتية: تأجيل الانتخابات البلدية ينتظر «الإخراج» وأركان «الخماسية» يتحركون من منزل السفير المصري

حديث عن «سلة كاملة»: رئيسا جمهورية وحكومة وتشكيلة وزارية وتعيينات فئة أولى

الشرق الأوسط السعودية: عبداللهيان: إيران كانت تستطيع تنفيذ عملية أوسع ضد إسرائيل



الوطن السورية: اجتماع اللجنة المركزية الموسع لحزب البعث سيعقد قريباً والتعليمات التنظيمية خلال يومين … الرئيس الأسد يناقش مع أعضاء القيادة المركزية جدول أعمال الاجتماع وآليات الانتخابات