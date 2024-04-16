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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 نيسان 2024

16
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الأخبار: إسرائيل بمواجهة إيران: «ورطة» الرد على الرد

«فرقة إعدام» إسرائيلية في بيت مري
صور عناصر الموساد في حوزة الأجهزة الأمنية
40 دقيقة من الاستجواب تحت التعذيب انتهت بالقتل

 

 

 


نداء الوطن: "الحزب" رئاسياً "ماسك واجب" مع فرنجية لكنه "يقبل غيره"
أكثر من 65 نائباً يتآمرون على الإستحقاق البلدي

 

 

 


الجمهورية: المنطقة تغلي... وواشنطن للتبريد
الإعتداءات لا تتوقف

 

 

 


اللواء: رسالة أميركية للإبتعاد عن الإنغماس بالمواجهات الكبرى
حزب الله يستبق عودة الخماسية بإشتراط حوار يرعاه برّي .. و4 جرحى من جنود الإحتلال بكمين داخل الحدود

 

 

 

 

النهار: "حزب الله" عن الرئاسة: شرطنا الحوار بلا شروط

 

 

 


البناء: مجلس حرب الكيان يقرّر الرد على إيران.. ونتنياهو للحفاظ على الحلف مع واشنطن/ نصائح أميركيّة بريطانيّة لـ«إسرائيل» بعدم الرد… لكن مع الالتزام بأمن «إسرائيل»/ إيران تحذّر «إسرائيل» وأميركا ودول «التسهيلات»: المرّة المقبلة ستكون مختلفة كليّاً

 

 

 



l'orient le jour: La réponse israélienne se précise, envers et contre l’avis de Washington

 

 


بعض عناوين الصحف العربية


الأنباء الكويتية: تأجيل الانتخابات البلدية ينتظر «الإخراج» وأركان «الخماسية» يتحركون من منزل السفير المصري
حديث عن «سلة كاملة»: رئيسا جمهورية وحكومة وتشكيلة وزارية وتعيينات فئة أولى

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: عبداللهيان: إيران كانت تستطيع تنفيذ عملية أوسع ضد إسرائيل

 

 

 


الوطن السورية: اجتماع اللجنة المركزية الموسع لحزب البعث سيعقد قريباً والتعليمات التنظيمية خلال يومين … الرئيس الأسد يناقش مع أعضاء القيادة المركزية جدول أعمال الاجتماع وآليات الانتخابات

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