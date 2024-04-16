إنعقاد لقاء سفراء اللجنة الخماسية

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في دوحة الحص، يعقد سفراء اللجنة الخماسية العربية - الدولية، وبدعوة من السفير المصري علاء موسى، اجتماعاً اليوم، مع عدد من رؤساء الكتل النيابية والمستقلين، على ان تستكمل بدورة جديدة من اللقاءات مع القيادات السياسية، ومنهم المرشح الرئاسي سليمان فرنجية غداً الاربعاء، وبعده في زيارة الى النائب جبران باسيل يرجح ان تغيب عنها السفيرة الاميركية، ثم بعد ذلك زيارة الى مقر كتلة الوفاء للمقاومة للاجتماع مع رئيسها النائب محمد رعد، بغياب السفيرة ليزا جونسون وربما ايضاً السفير السعودي وليد بخاري.