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المرتضى بحث مع وفد من متحف BEMA في تفعيل اتفاقية التعاون والتقى وفدا من “جامعة آزاد” الايرانية

15
APRIL
2024
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تابع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع مع مصممة الحلي لينا جودي تفاصيل مشروعها المرتقب إطلاقه ضمن فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي تحت عنوان “اسطورتي ..الفيحاء طرابلس”، والذي سيتضمن عرض مجوهرات تعكس موروث طرابلس التراثي والثقافي على غرار معرض سابق لها تضمن حلى ومجوهرات تحكي عن موروث مدينة صور تراثيًا وثقافيا في كل جوانبه.

كما بحث المرتضى في وقت لاحق مع وفد من متحف BeMA ضم المديرة الإدارية في متحف BeMA نادين اندراوس شاعر ومديرة البرامج في المتحف ريان رعيدي. وتناول اللقاء تفعيل إتفاقية التعاون بين الوزارة والمتحف في موضوع الفن التشكيلي وممتلكات الوزارة لعدد من اللوحات النادرة التي تهم ادارة المتحف وآلية العمل للمحافظة عليها ، خاصة وانه سبق لمتحف BeMa ان عمل على ترميم عدد من اللوحات الموجودة في وزارة الثقافة.

كما اطلع المرتضى على البرامج في متحف بيروت الفن ومنه برنامج Digitization الذي تسعى ادارة متحف BeMA لتنفيذه مما يفسح المجال لاطلاع اكبر عدد ممكن من الفنانين التشكيليين والمهتمين على محتويات المتحف.

ومن زوار المرتضى وفد من “جامعة آزاد” الاسلامية الايرانية برئاسة الدكتور علي سروري مجد نائب رئيس الجامعة، والدكتور جلال درخشة المعاون الدولي والدكتور محمد كوراني رئيس مكتب الجامعة في لبنان.

وأكد الدكتور سروري “مكانة جامعة آزاد في ايران من ناحية الانتاج العلمي والفنون والثقافة والتكنولوجيا”، مشيرا الى أن “هناك فرعًا خاصًا بالفنون في الجامعة، برئاسة الاستاذ محمود فرشجيان”.

وكانت مناسبة تم خلالها البحث وفي التعاون العلمي والثقافي بين جامعة ازاد ومكتب الجامعة في بيروت ، خاصة في عرض الانتاجات العلمية في كل الاختصاصات في ايران الى العالم الرقمي و تم تشكيل لجنة لرسم خطة تعاون فيما بين في المجالات النشر والعلاقات الدولية، وتم التوافق على دعوة الاستاذ محمود فرشتشيان الى لبنان لمشاركة آثاره في معارض لبنانية.

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