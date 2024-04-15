اليكم نقاط القوة في تفجير المقاومة عبوة ناسفة بقوة اسرائيلية متسللة!

A + A -

كتب مراسل المنار علي شعيب عبر منصة X: إنجاز المقاومة بتفجير عبوات ناسفة بقوة إسرائيلية متسللة خارج الحدود في بلدة الضهيرة يتمثل بالتالي:

– المتابعة النهارية والليلية الدقيقة في منطقة حرجية بعيدة نسبيا عن المنازل في ظل أجواء حربية قاسية بسبب محدودية جغرافيا التحرك .





– القدرة على تحديد المسار الذي ستسلكه القوة المتسللة

– استدراج العدو إلى نفس المسار من خلال عدم اعتراض التحرك الأول مع البقاء على المتابعة ، فمن المؤكد ان القوة المستهدفة قد دخلت سابقا تحت نظر المقاومين

– الوصول إلى منطقة محاذية للحدود وزرع عبوات ناسفة على المسار في ظل تحليق متواصل للطائرات المسيرة والقصف المدفعي و الغارات الجوية

– انتظار القوة المتسللة و تفجير العبوات .