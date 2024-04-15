كتاب من عبود الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن محافظ مدينة بيروت مروان عبود، وجه الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي كتابا جاء فيه: "نأمل الايعاز لمن يلزم ملاحقة أصحاب الدراجات النارية والكهربائية وما يعرف بالسكوتر الكهربائية وغيرها". وأضاف، "الذين يجولون على أرصفة مدينة بيروت الممتدة من الواجهة البحرية البيال، وصولاً الى الحمراء والكورنيش البحري الممتد من عين المريسة وصولاً الى الرملة البيضاء، ومتفرعاتها دون ضوابط ويستعملون الأرصفة للقيام بالأعمال البهلوانية والعمل على منعهم من استعمال الأرصفة والمرافق العامة المخصصة للمشاة ".