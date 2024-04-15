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جمعيّة "رسالة حياة العالميّة" احتفلت ومؤسّسها الأب وسام معلوف باليوبيل الفضّي "25 سنة" لتأسيسها

15
APRIL
2024
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بتاريخ 13 نيسان 2024، إحتفلت جمعيّة "رسالة حياة العالميّة" ومؤسّسها الأب وسام معلوف باليوبيل الفضّي "25 سنة" على تأسيس الجمعيّة، في فندق اللقاء الربوة. وذلك بحضور فعاليّات رسميّة، ممثّلي أحزاب، إعلاميّين، مموّلين، متطوّعين، أصدقاء وأحبّاء.
قامت بتقديم هذا الإحتفال السيّدة نوال ليشع عبود، وقد تخلّل برنامج الحفل توزيع جوائز تقدير ومحبّة لكلّ الذين رافقوا جمعيّة "رسالة حياة" وكانوا سنداً لها لتحقيق رسالتها قرب أفقر الفقراء.
كما وأنّه تمّ إطلاق بعض المشاريع المرافقة لهذه السنة اليوبيليّة.
وقد اختُتم الحفل بلقمة محبّة تعزيزاً للروح الجماعيّة والتعاون.

كلمة المؤسّس الأب وسام معلوف بمناسبة اليوبيل الفضّي
25 سنة على تأسيس "رسالة حياة العالميّة"

أحبّائي الله معنا،
برحّب فيكم جميعاً، بعد ما رحّبِت الستّ نوال بإسمنا أفضل ترحيب، وبشكر الجميع على الحضور المميّز بهالمناسبة الغالية على قلوبنا. سياسيّين وممثّلين للأحزاب وفعاليّات وأهل وأصدقاء وأحبّة...
مش بالصدفة إنّو تكون المناسبة، مناسبة الإحتفال باليوبيل الفضّي، 25 سنة على تأسيس رسالة حياةب13 نيسان، ذكرى اندلاع الحرب الأهليّة، ليبقى الجرح علامة بذكّرنا بهول وبشاعة الحرب والعنف وبيدفعنا مع كلّ المخلصين لبناء دولة حديثة قادرة تحمي أبناءها، ويعيش كل مواطن فيا وبكل المناطق اللبنانيّة بكرامة. بدّي إستفيد من المناسبة لحتى عزّي عائلة خينا باسكال والقوات اللبنانيّة، وما رح زيد غير يللي قالته زوجتو ميشلين بكلام بعزّينا وبقوّينا، كلام كلّو رجاء وإيمان وقوّة.

1999-2024، 25 سنة من المسيرة والنضال، سبعسنوات من التحضير مع الأب أمبروسيوس الحاج رحمه الله، سبقت أخذ العلم والخبر القانونيّ في 31 آذار 1999. زرع فينا:
- الإنتفاض على الواقع المرير دون خوف من السلطة الجائرة
- أن نكون أصحاب رؤية
- أن نتمتّع بإيمان قلب يشبه شموخ جبالنا وعنفوان أرزنا وقداسة تراب أرضنا
نحنا اليوم هون لأنّو منآمن بقوّة القيامة، ولأنّو رفضنا إنّو تكون الكلمة الأخيرة للظلم والشرّ. نحنا اليوم هون لانو ومتل ما من سنة 1999، أبينا ورفضنا إنّو نفلت إيد الله اللي امتدّتلنا، نحنا مصرّين إنّو نضلنا مآمنين بدعوتنا ومكملين برسالتنا للآخر. نحنا اليوم هون لأنّو مكملين نحمل الشعلة وعلينا مسؤوليّة كبيرة. قدّام الوجع والألم والشرّ والفقر ما ممكن أنّو نوقف مكتوفي الأيدي.

شعارنا ومكملين رغم كل شي، لاي مكملين؟
1- مكملين لأنو قضيّتنا قضيّة حقّ
2- مكملين لأنو المخلصين والأصدقاء والأوفياء كتار ومعن منكمّل المشوار
3- مكملين لأنو متمسكين بيللي قالو مار بولس: "نحن أقوياء بالذي يقوّينا"
4- مكملين لأنو الحجر يللي رذلوا البنّائين صار أساساً للزاوية
5- مكملين لأنو ما بيموت حقّ وراه مطالب
6- مكملين وكل شي في صرخة موجوع ودمعة إم وكرامة إنسان مجروحة
7- مكملين لأنو الإضطهاد ما بزيدنا إلّا عزيمة على إنّو نرجع نعمّر يللي تدمّر وأكتر بكتير
8- مكملين لأنو بعد ما صلبوا المسيح وتأكدوا إنو الأمر انتهى بطعنة الحربة، فجأة صار القبر الفارغ علامة القيامة وعلامة رسالة الحياة الجديدة، والعالميّة
- نحنا على مثال معلّمنا ما دخلنا بلغة الشرّ والحقد والتدمير. ولكن قضيّة الشهادة للمحبّة العظمى بتدفعنا كأبناء للنور لأن نشهد للحقيقة.
- وفي إطار هذه الحقيقة ومنعاً لأيّ إلتباس رهبنة رسالة حياة حُلَّت ونحنا مكملين بالإطار المدنيّ بإطار جمعيّة رسالة حياة العالميّة يللي صار عندها فروع في فرنسا، سويسرا، كونغو، كاليفورنيا، وقريباً في مصر والسويد وغيره...
ختاماً،
أمس الأوّل دُفنت جماعة رسالة حياة كحبّة الحنطة تحت الأرض، واليوم قامت جمعيّة رسالة حياة العالميّة وهيّي عم تعطي ثلاثين وخمسين ومئة من الثمار.
أمس الأوّل كانت دمعة بسبب الشرّ والظلم واليوم إبتسامة اليوبيل عم تشهد على قوّة الحبّ والفرح
أمس الأوّل انهالت الإفتراءات والإتّهامات بمحاولةلإسكات صوت رسالة حياة ونهجها وروحانيّتها وفكرها، واليوم عم بتفيض النعم والبركات ليعلا صوت الحقّ من جديد.
أمس الأوّل شربنا كأس الموت والدمار والإنقسام، واليوم عم نتشارك إفخارستيا المحبّة.

بوقّف هون أحبّائي وبترك الرسالة يللي منحبّ نتشاركها معكن توصل من خلال الDocumentary والفيلم يللي رح منشوفن، بيبقى إنّو نتشارك معكن وبإطار السنة اليوبيليّة ببعض المشاريع يللي عم نشتغل عليها:
1- مشروع الHiking مع الخبير بالمشي في الطبيعة السيّد جهاد يونس.
2- تشجيع الأكل الصحيّ لهذا قمنا بتأسيس الscene de vie
لدعم المزارعين - تأمين فرص عمل - دعم العائلات المحتاجة ويتمّ حاليّاً تطوير هذا العمل مع الشيخ عزّت طرابيه له كلّ التحيّة.
3- مؤتمر دائم لمسيحيّي الشرق الأوسط، الهدف الأساسيّ منّو خلق مساحة حقيقيّة من التعاون والإنفتاح الفعليّ على الآخر. والإصرار على إنّو المسيحيّين هنّي من نسيج هيدي المنطقة، ولكن ما بتكتمل الصورة إلّا مع شركائن لبناء دولة حديثة وديمقراطيّة وحضاريّة بلبنان، وليقدروا كمان مع إخوتن المسيحيّين يستمرّوا بلعب دورهم التاريخيّ المتميّز بالشرق. وهيدا المشروع رح يكون بالتعاون مع الدكتور زياد بيطار صاحب المبادرة.
4- بيوت Day Care على مساحة الوطن، بدء العمل لأوّل مركز رح يكون بالمتن، ورح نعلن عن تفاصيلو قريباً، وكمان عم بتمّ التحضير لمراكز أخرى بزحلة، بالبقاع، وانشاالله بجبيل وعمشيت وبمناطق أخرى، منحطكن بكلّ الأجواء.
منشكر حضوركن عن جديد، ربنا يباركن، وانشاالله تستمتعوا بلقائنا اليوم.

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