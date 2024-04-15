"بعيدا عن كل أجواء الفتن"... وحدة المهن الحرة في حزب الله توجهت بالتهنئة إلى عموم المهندسين:

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بيان حول انتخابات نقابة المهندسين

تتوجّه وحدة المهن الحرة في حزب الله بالتهنئة إلى عموم المهندسين بإنجازهم الإستحقاق الإنتخابي في نقابة المهندسين وانتصارهم الذي أكد على الوحدة الوطنية بعيدا عن كل أجواء الفتن والعاملين على إثارتها بين اللبنانيين.

وإذ تعلن الوحدة عن فوز كامل اللائحة المدعومة منها ومن حلفائها في التيار الوطني الحر وحركة أمل وجمعية المشاريع الخيرية ، تخص بالتهنئة الزملاء المهندسين الفائزين وهم النقيب المهندس فادي حنا والمهندسين حسن جواد وهيثم إسماعيل وأحمد نجم الدين عن الجمعية العامة والمهندس بول ناكوزي عن الفرع الأول والمهندسة فيكتوريا دواليبي عن الفرع السابع، والمهندس سعيد غصن عن لجنة إدارة الصندوق التقاعدي والمهندس هشام الرهاوي عن لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي.

وتتوجه الوحدة إلى الأخوة والأخوات في التجمع الإسلامي للمهندسين بالشكر على جهودهم الطيبة والمباركة في التحضير والمشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وإذ تتمنى الوحدة لنقابة المهندسين والزملاء المهندسين النجاح وإحداث نقلة نوعية في دور وأداء نقابتهم، تتوجه بالتحية إلى دماء الشهداء والمقاومين الشرفاء وأهلنا الصامدين في وجه العدوان الصهيوني الذين بتضحياتهم الجسام وبالتعاون مع الجيش الوطني يوفِّرون الأمن والطمأنينة لجميع اللبنانيين، فنستطيع أن نعيش بأمن وأمان واستقرار وأن نجري هذه الإنتخابات بعيدا عن المناكفات ودعاة الفتن بما يؤكد الوحدة الوطنية بين كل فئات الشعب اللبناني.

وحدة المهن الحرة في حزب الله