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"أمل" هنأت النقيب فادي حنا: أمانة في اعناقنا جميعا للعمل من اجل نهضة المهنة والنقابة

15
APRIL
2024
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تعليقاً على نتائج انتخابات نقابة المهندسين في بيروت اصدر مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل بيانا توجه فيه بالشكر للزميلات والزملاء الذين شاركوا في انجاح هذا الاستحقاق وخاصة الذين صوتوا للآئحة المدعومة من حركة امل وحلفائها والتي فازت بكافة المقاعد رغم كل الظروف الصعبة التي احاطت بهذا الاستحقاق .

كما توجه المكتب بالتهنئة للاخوة والزملاء الفائزين وفي مقدمتهم الزميل النقيب فادي حنا على حيازتهم هذه الثقة الغالية والكبيرة والتي نعتبرها أمانة في اعناقنا جميعا للعمل من اجل نهضة المهنة والنقابة .

واضاف البيان انه واذ يتوجه والتهنئة للحلفاء الذين خضنا واياهم هذا الاستحقاق الكبير فانه يخص بالشكر الجزيل الاخوة والحلفاء في الحزب التقدمي الاشتراكي على دعمهم لمرشحي الحركة في هذه الانتخابات .

وابدى المكتب استعداده الكامل للعمل مع المجلس الجديد لمساعدته على القيام بمسؤوليته الجسيمة واضعاً امكانات الحركة في خدمة النقابة والمهندسين

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