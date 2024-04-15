هجمات سيبرانية متواصلة وضخمة منذ 10 أيام على شبكة الإنترنتَ الرسمية في لبنان!

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كشفت صحيفة «الاخبار» أن شبكة الإنترنت الرسمية تتعرّض لهجومات سيبرانية ضخمة منذ أكثر من 10 أيام. وحتى الآن، أفلتت هذه الشبكة بأعجوبة من انهيار شامل، إذ لم يشعر المستهلكون إلا بتقطّعات في الحصول على خدمة الإنترنت من «أوجيرو» لا تتجاوز دقيقة ونصف دقيقة في كل مرّة، مع تكرار حصول الأمر أكثر من مرّة في اليوم الواحد. وقد شعر أيضاً المشتركون في الهاتف الخلوي (تاتش وألفا) بتقطّعات هي ناتجة من ارتباطهما بشبكة أوجيرو لخطوط الإنترنت الدولية من دون أن تتعرّض شبكتاهما لهجمات مباشرة.وبحسب مصادر مطّلعة، فإن حجم الهجمات تجاوز 680 جيغابيت، بينما القدرة المتاحة للحماية لدى أوجيرو لا تتجاوز 60 جيغابيت.