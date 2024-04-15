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مروّج مواد مخدّرة في الجناح في قبضة قوى الأمن

15
APRIL
2024
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توافرت معلومات لقيادة سريّة الضّاحية في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في محلّة الجناح، على متن سيارة نوع "تويوتا".

وفي السّاعة 22،00 من تاريخ 27/03/2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تم رصد السيّارة المذكورة مركونة في محلّة "السلطان ابراهيم"- الجناح.

على الفور، توّجهت قوّة من قطعات السريّة إلى المكان المشار إليه، وعملت على توقيف سائق السيّارة، الذي تبيّن أنه يُدعى:

ق. ح. (مواليد عام 1984، فلسطيني)
بتفتيشه والسيّارة، عُثر على كميّة من المواد الممنوعة، عبارة عن:

/61/ طبّة هيرويين "أجنبي"
/4/ أكياس تحتوي على مادة الـ "ـماريجوانا"
 كيسين يحتويان على مادة "حشيشة الكيف"
بالتحقيق معه، اعترف بترويجه المخدّرات لصالح شخص يقطن في إحدى الشقق في محلّة الجناح- "السان سيمون"، ويدعى: ب. س. (مواليد عام 2000، سوري)

بناء عليه، توجّهت إحدى الدوريّات إلى الشقّة المذكورة، غير أنّها لم تتمكّن من العثور عليه بسبب مغادرته إيّاها إلى جهة مجهولة.

 تمّ حجز السيّارة عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (ق. ح.)، وأودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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