قوى الأمن توقف مطلوبا بِمحاولة قتل في بئر حسن!

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صدر عن المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تواجد أحدهم في محلّة بئر حسن".



وأضاف، "على الفور، أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد هويّته وتوقيفه، وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّه يُدعى: ح. ع. (مواليد عام 1996، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة، ومحاولة قتل".



وأشار البلاغ الى، انه "بتاريخ 8/04/2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في المحلة المذكورة أعلاه. بتفتيشه، ضُبط بحوزته حبّة بنية اللون يُرجَّح أنّها من مادّة حشيشة الكيف، وظرف نايلون يستخدم للمخدّرات، و"شفرة" ذات قبضة بلاستيكية زرقاء اللون، ومبلغ مالي".

وتابع، "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه".



وختم البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء".