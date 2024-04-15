عقل: مرةً جدِيدةً ينْتصِرُ التيارُ بِقولِ الْحقِيقةِ ويسقطُ الْمحرِّض الْكاذِب!

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر منصة إكس وقال: "فادي حَنَّا وَجْهٌ شَبَابِيٌّ وَطَنِيٌّ، نَشيطٌ وفاعِلٌ، كَسَرَ بِتَرَشُّحِهِ النَّمْطِيَّةَ التَّقْلِيدِيَّةَ، مَا سَيَنْعَكِسُ نجاحًا حَتمِيًّا في عَمَلِ نِقَابَةِ الْمُهَنْدِسِينَ فِي بيروت."

وأضاف: "أُوَجِّهُ التَّهْنِئَةَ لِلرَّفِيقِ النَّقِيبِ فادي حَنَّا وَلِفَرِيقِ الْعَمَلِ الكَبِيرِ الْمُكَوَّنِ مِنْ صَبَايَا وَشَبَابِ التيار الوطني الحر "الْمُنْدَفِعِينَ لَا الْمَدْفُوعِينَ"، الَّذِينَ تَأَلَّقُوا وَنَجَحُوا رَغْمَ التَّحْرِيضِ وَبَثِّ الْأَكَاذِيبِ وَالتَّلْفِيقَاتِ."

وأكمل: "مَرَّةً جَدِيدَةً يَنْتَصِرُ التَّيَّارُ "بِقَوْلِ الْحَقِيقَةِ" وَيَسْقُطُ "الْمُحَرِّضُ الْكَاذِبُ"، هَذَا مَسَارٌ نَحَافِظُ عَلَيْهِ، رَغْمَ الصُّعُوبَاتِ، مَسَارٌ يُعِيدُ بِنَاءَ الدَّوْلَةِ بِسَوَاعِدِ "صَبَايَا وَشَبَابٍ" أَوَادِمَ يَعْشَقُونَ لُبْنَان."