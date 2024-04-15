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باسيل: "مرحلة جديدة نتقدم فيها بتحد جديد والتيار يبقى تيار الاوادم والاحرار والأبطال"!

15
APRIL
2024
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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال احتفال "التيار" بفوز المهندس فادي حنا بمركز نقيب المهندسين الى أن "هناك أمثلة يجب أن نأخذها من الذي حصل أولها أنه في كل مرة يتم تحدّي التيار الوطني الحرّ ويقولون "إنتهى التيار" ويطلقون الاشاعات والاكاذيب  يتشبث الناس أكثر بالتيار وبخطه".
 
واضاف باسيل: "لكل الذين يراهنون على زوال التيار نقول لهم "في كل مرة تتحدون التيار ويكون هناك شباب مؤمنون بالتيار وبقضيته التي هي لبنان القوي والاصلاحي والنظيف، هذا التيار لن يستطيع أحد هزيمته طالما يحمل قضية حق".
 
وتطرق باسيل الى انتخابات نقابة المهندسين في العام 2017 والتي رشح يومها التيار بول نجم الى مركز نقيب، فقال ط: "للذين "خانونا" آنذاك، ولمن يتحدثون عنا ويشيرون الى أننا "نتنكّر للاتفاقيات"، نقول لهم: "خنتونا" في العام 2017 في نقابة المهندسين وخنتونا في العام 2017 بعهد الرئيس العماد ميشال وبحكومة سعد الحريري وكل يوم تخونون القضية، و اليوم مهندسو لبنان  لقنوكم درساً وعلمك أن الخيانة لا تبني وطناً.
 
كذلك توجّه باسيل الى أبناء التيار، وقال: "عندما يعمل أحد شباننا أو شاباتنا بشكل جدي يستطيع الوصول والتيار هو للعمل ومن يريد بناء الوطن والنقابة عليه أن يعمل وأن يتواصل مع الناس وليس أن ينعزل عنهم، وكلما تحدث مع أحد يتهم أنه يتحدث الى خصم"، مضيفا: "قلنا لكم نريد التحدث مع أخصامنا ومواجهتهم في نفس الوقت لنمنع ضررهم عن البلاد ونبني معهم الوطن". 
 
وشدد باسيل على أن "التيار كان خلية نحل"، قائلاً: "كلكم شركاء في الانتصار ونشكر الحلفاء وفي كل معركة لدينا حلفاء وهذه تفاهمات انتخابية يجب ان نحترمها لان البلد بلد التفاهمات".
 
وتابع: "إنها مرحلة جديدة نتقدم فيها بتحد جديد والتيار يبقى تيار الاوادم والاحرار والأبطال ولا احد يمس بتاريخ التيار ولا بنضال شبابه".
وختم باسيل مباركاً للمهندسين وللتيار بفادي حنا نقيباً للمهندسين. 
 
*حنا*
كذلك كانت كلمة لنقيب المهندسين الفائز فادي حنا، أكد فيها للحاضرين أننا "ذكرنا سابقا أن التيار لا يخسر الا إذا كان المرشح أو التيار كسولاً، واليوم عندما كان التيار والمرشح يعملان لا أحد استطاع الوقوف بوجهنا".
 
ولفت فادي حنا الى انهظ "ظنوا أنني لست من مدرسة تستطيع التفرقة بين هويتها المهنية وهويتها السياسية، وقال: اليوم أنا خارج نقابة المهندسين أفتخر أنني أنتمي الى "التيار الوطني الحرّ"، وأضاف: "المدرسة التي أنتمي اليها علمتني أيضاً أنه عندما نستلم مسؤوليات في الشأن العام فعلينا أن نكون للجميع".
 
 وشكر فادي حنا "الحلفاء الذين وقفوا الى جانب "التيار الوطني الحر" في هذه المعركة"، وأكد: "التيار يقدم افضل شبابه لخدمة لبنان في نقابة استلموها ناس وعدوا اللبنانيين بالتغيير لكنهم لم يفعلوا شيئا وكل مهندس من انتماء آخر هو من مسؤولية فادي لان شبابنا يخدمون كل الوطن وليس فئة واحدة فحسب".
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