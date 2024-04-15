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باسيل: "مرحلة جديدة نتقدم فيها بتحد جديد والتيار يبقى تيار الاوادم والاحرار والأبطال"!

15
APRIL
2024
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قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مقر التيار في ميرنا الشالوحي خلال الاحتفال بفوز النقيب فادي حنا: "مبروك للمهندسين بفادي حنا نقيبا لهم ومبروك للتيار به أيضاً."

وأضاف باسيل: "امثولات كثيرة للفوز. فكل مرة يتحدّون التيار وأحدهم يشوه، أحدهم يكذب، وكلما كذبوا.. الناس صاروا معنا أكثر لأنهم قرفوا منهم."

وأكمل: "الامثولة الثانية هي ان من يراهن ان التيار انتهى يثبت لهم ان التيار هو لبنان النظيف والاصلاحي ولا احد يهزمه طالما يحمل قضية حق."

وقال إنّ "الامثولة الثالثة هي لمن خاننا عام ٢٠١٧ مع بول نجم ويقولون عنا اننا نتنكر للاتفاقيات نقول لهم خنتونا مع حكومة الحريري في عهد الرئيس عون لكن اليوم المهندسين ردوا اليكم الامثولة لان الخيانة لا تبني وطناً."

وأردف: "الامثولة الرابعة هي للتيار وان كلما شاب جدي يعمل ويجهد يصل والتيار هو تيار العمل وليس الكلام ومن يريد بناء نقابة عليه العمل ومن يريد العمل مع الناس يجب ان يتكلم مع الجميع ولذلك يجب أن نتكلم مع أخصامنا ونواجههم في الوقت نفسه وفادي حنا علمنا ان من يعمل ويصل ولذلك على كل التيار أن يعمل."

وأكمل باسيل: "التيار يقدم افضل شبابه لخدمة لبنان في نقابة استلموها ناس وعدوا اللبنانيين بالتغيير لكنهم لم يفعلوا شيئا وكل مهندس من انتماء آخر هو من مسؤولية فادي لان شبابنا يخدمون كل الوطن وليس فئة واحدة فحسب."

وقال إنّ "التحدي كبير أن نقدم افضل ما لدينا للبنان ونشكرهم جميعاً،" و"التيار كان خلية نحل وكلكم شركاء في الانتصار ونشكر الحلفاء وفي كل معركة لدينا حلفاء وهذه تفاهمات انتخابية يجب ان نحترمها لان البلد بلد التفاهمات."

وختم يقول: "مرحلة جديدة نتقدم فيها بتحد جديد والتيار يبقى تيار الاوادم والاحرار والأبطال ولا احد يمس بتاريخ التيار ولا بنضال شبابه."

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