أوساط "التيار" للبناء: فوز حنا تأكيد على تجذرنا في المجتمع اللبناني!

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انتخابيًّا فاز مرشح التيار الوطني الحر فادي حنا بمركز نقيب مهندسي بيروت. كما أسفرت انتخابات نقابة المهندسين في الشمال عن فوز شوقي فتفت بمنصب النقيب بـ 1707 أصوات.

وأشارت أوساط التيار الوطني الحر لـ"البناء" إلى أن فوز فادي حنا هو تأكيد جديد على تجذّر التيار في مجتمعه وفي بيئته اللبنانيّة، مذكّرة بانطلاقه في النقابات والمجالس الطالبية. واعتبرت لـ”البناء” أن الانتصار في نقابة المهندسين مع ما مثّلته من تحالفات انتخابيّة، هو علامة على أن التيار الوطني الحر، وعلى الرغم من كل ما واجهه من 17 تشرين وحتى اليوم، لا يزال الرقم الصعب في المعادلة الوطنية، وتعبّر عن استنهاضه التنظيمي والشعبي.