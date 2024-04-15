تسع إصابات بغارة بعد منتصف الليل!

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور أن الطيران الحربي المعادي أغار بعد منتصف الليل الفائت مستهدفا منزلا في بلدة صديقين ما ادى الى تدميره تدميرا كاملا وإلحاق الاضرار المادية الجسيمة بعشرات المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف.

وأدت الغارة الى وقوع تسع اصابات متوسطة وطفيفة نقلوا الى مستشفيات مدينة صور للمعالجة بواسطة الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية.

كما نفذ الطيران الحربي المعادي غارات وهمية فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وأطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق. واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى والبلدات الجنوبية.