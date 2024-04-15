الانظار نحو واشنطن.. اجتماعات مهمة تتعلق بلبنان!

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قالت مصادر وزارية ومالية لـ«الجمهورية» انّ الأنظار ستتجه في الساعات المقبلة الى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن المقررة بدءاً من بعد غد الاربعاء، والتي سيشارك فيها لبنان بوفد وزاري ومالي على أعلى المستويات يضمّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير الاقتصاد أمين سلام وحاكم مصرف لبنان المركزي بالانابة الدكتور وسيم منصوري وعدد من المساعدين الكبار، وقد سبقهم الى العاصمة الاميركية مستشار رئيس الحكومة سليم الضاهر قبل أيام قليلة من أجل القيام باتصالات مسبقة.

وعلى جدول أعمال الاجتماعات الدورية السنوية، وخصوصا بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، مصير التفاهم الأولي على مستوى الموظفين الكبار الذي تم التوصّل إليه مع لبنان في مطلع نيسان قبل عامين ومستجدات الوضع النقدي والمالي اللبناني في ضوء التطورات الجارية في المنطقة وعجز اللبنانيين عن القيام بأي خطوة إصلاحية سبق لهم أن تعهّدوا بها منذ ذلك الاتفاق، وما يمكن ان يؤدي اليه تعثّرها.

وعلى جدول أعمال اجتماعات البنك الدولي أيضا عدد من البنود الخاصة بعلاقاته مع لبنان، وخصوصاً ما يتعلق ببعض القروض المعقودة مع لبنان، والتي خصّص بعضها لدعم المجتمعات الضعيفة والفقراء عبر وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد التي استثمرت في دعم القمح على مدى الفترة السابقة وسط محاولات لتجديد طرح بعض طلبات القروض الاضافية التي يحتاجها لبنان في المجالات عينها.