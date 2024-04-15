مصادر ديبلوماسية غربية: هناك مناطق واسعة في سوريا آمنة ويمكن أن تستعيد نازحيها

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تتجه الأنظار الى ما يمكن أن تأتي به القمة الاوروبية المقررة بعد غد في بروكسل على مستوى الرؤساء، حيث ستناقش المبادرة التي تنوي قبرص طرحها ومعها اليونان سعياً الى تسويق خطة الاتحاد لتسهيل عودة النازحين السوريين من تلك الدول الى أراضيهم الأصلية في سوريا وما تقتضيه المرحلة.

وقبل أيام على هذه القمة لفتت مصادر ديبلوماسية غربية عبر «الجمهورية» الى صعوبة اتخاذ أي قرار في المرحلة الحالية تُجمِع عليه الدول الأوروبية الـ27، إن وصلت المناقشات الى أي اقتراح يتعلق باعتبار انّ هناك مناطق واسعة في سوريا آمنة ويمكن أن تستعيد نازحيها سواء من لبنان او من الدول الأوروبية.