الفرصة مناسبة لبنانيا لـ «التقاط لحظة ما» لإخراج البلاد من المواجهة المباشرة

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الأنباء الكويتية: ليل بيروت والمناطق شهد حبسا للأنفاس لجهة اندلاع المواجهة المباشرة مع إسرائيل من لبنان بصواريخ من العيار الثقيل، وكون لبنان «خط نار» مباشرا مع إسرائيل. وكانت خشية من أن تكون الضربات الإيرانية الجوية والتي أعلن عنها قبل بلوغ أهدافها في فلسطين المحتلة، إلهاء للدفاعات الجوية الإسرائيلية، على أن ينطلق الرد المباشر من الساحة اللبنانية.

في أي حال، تبدو الآن الفرصة مناسبة لبنانيا لـ «التقاط لحظة ما» التي تحدث عنها «سعاة الخير» العرب والأجانب، لإخراج البلاد من المواجهة المباشرة الإقليمية والتي ستستمر فترة لا بأس بها.