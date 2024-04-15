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عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 نيسان 2024

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الأخبار: إسرائيل بلا حصانة

 

 

 


نداء الوطن: "العرض" الإيراني يُسدل الستارة و"الأكشن" تصعيد إسرائيلي في لبنان

 

 

 


اللواء: ارتداد حذر للضربات الإيرانية: تشاور وزاري وعودة الملاحة إلى المطار

 

 

 


البناء: ردع إيرانيّ استراتيجيّ للكيان بإطلاق 331 طائرة مسيّرة وصاروخاً موجّهاً/ أميركا تستنفر الغرب والعرب.. والفلسطينيون في غزة والضفة والقدس يحتفلون / واشنطن تطلب من تل أبيب عدم الردّ تفادياً لاستهداف القواعد الأميركيّة في المنطقة

 

 

 

 

النهار: ملفّ النازحين يتقدّم... "الخطط مضيعة للوقت"؟

 

 

 

 

الجمهورية: حبس أنفاس آخر بعد الرد الإيراني

رسائل الرد الإيراني ودروسه

 

 

 

 

l'orient le jour: Avec sa nouvelle stratégie, l’Iran est nu

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط العربية: كبح أميركي وإرجاء إسرائيلي للرد على إيران
بايدن عارض هجوماً مضاداً... وغانتس يتحدث عن «تحالف إقليمي» ضد طهران

 

 

 

الأنباء الكويتية: الراعي دعا إلى عدم انحياز لبنان في الأزمات الإقليمية والدولية إلا لقضايا العرب الكبرى
حبس أنفاس في بيروت خشية اندلاع المواجهة المباشرة من «خط النار» مع إسرائيل

 

 

 

الوطن السورية: دمشق: الرد حق مشروع.. الصين وروسيا دعتا إلى ضمان الاستقرار وواشنطن نحو ضبط التصعيد: لا نسعى إلى الحرب … طهران ردّت بما يتناسب مع استهداف ضباطها وقنصليتها.. وغيّرت المعادلات

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