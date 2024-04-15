أسرار الصحف ليوم الأثنين 15 نيسان 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير استراتيجي رداً على حملات التشكيك المبرمجة التي طالت الردّ الإيراني إن كل نقاط الضعف التي تزرعونها في الرد الإيراني لإضعافه لا تلغي حدوثه ولو كعرض ناريّ في أجواء الكيان ولو وصفتموه بحفظ ماء الوجه والمسرحيّة. فهل يمكن لو سمحتم أن يقوم الكيان الذي ترونه جبارًا أن يأتي بمثل هذا العرض الناريّ ويحفظ ماء وجهه؟ وختم الخبير بالقول إن الردع هو إظهار الاستعداد للمخاطرة بالذهاب إلى الحرب، وها هي إيران قد فعلت فهل تجرؤ أميركا و”إسرائيل” على مثله؟





خفايا

توقعت مصادر على صلة بملف المفاوضات حول ما يُعرف بمشروع اتفاق غزة أن تعود الحيويّة الى المسار التفاوضيّ بعد الرد الإيرانيّ على الضربة الإسرائيليّة للقنصليّة الإيرانيّة التي أرادت أخذ المنطقة إلى مسار مختلف وأعادها الرد إلى حقيقة أن لا مفر من وقف الحرب على غزة حتى يتحقق الحد الأدنى من الاستقرار وأن الرهان على فائض القوة يستدرج فائض قوة أعلى منه.



اللواء: أسرار

لغز

يركِّز التحقيق في إغتيال منسق القوات باسكال سليمان على كشف بعض النقاط التي مازالت غامضة لإستكمال المعلومات حول الدوافع الحقيقية للجريمة وما إذا كان ثمة مشغّل للمتهمين السوريين!





غمز

إحيطت محادثات مرشح رئاسي إلى عاصمة أوروبية بتكتم شديد، بإنتظار نتائج التطورات المتلاحقة في المنطقة وما ستسفر عنه التسوية السياسية حول الإستحقاق الرئاسي والمرحلة المقبلة!





همس

إضطر مسؤول لبناني إلى تقديم موعد سفره للخارج، بضعة ساعات بعد ورود معلومات عن «تطورات مرتقبة» في ليلة حصول الرد الإيراني المنتظر!

نداء الوطن: خفايا

مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، شكّك مسؤول نقدي بإمكانية حصول اتفاق مع صندوق النقد لا يشمل تسييل الذهب الموجود لدى مصرف لبنان.

يتردد أنّ مسؤولاً بارزاً ناقش مع الثنائي الشيعي إمكانية تسهيل إقرار سلّة تعيينات في الفئة الاولى بحجة تفعيل عمل الإدارة، وهو بانتظار اتفاق الثنائي في ما بينهما على توزيع المراكز الشيعية الشاغرة.