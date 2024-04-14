أبي رميا: فادي حنا… اكيد بتستاهل تكون نقيب المهندسين ببيروت

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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس: "فادي حنا… اكيد بتستاهل تكون نقيب المهندسين ببيروت .

بس متل ما قلتلك خلال لقاء جبيل : بتمنّالك التوفيق لأنو العمل بالشأن العام صعب وبرنامجك الانتخابي كتير عصري وحديث. لتنفذّو بدك إرادة وبعرف عندك ياها .. وبدك دعم من الاعضاء، وهيدا بدو جهد لتخطي الانتماءات الضيقة والنكد بالسياسة؛ وكمان بعرف انو هيدي نيتك بس بدك الكل يكون عندن هيدا السلوك.

بالتوفيق يا صديقي … ومبروك للتيار الوطني الحر هيدا الانتصار والشكر ليللي صوتوا لإلك ولبرنامجك من كل الاطراف.

وهلّق إلى العمل …"