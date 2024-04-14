تعليق " الحزب " على الرد الإيراني!

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أصدر حزب الله البيان التالي: ‏

يتوجه حزب الله بالتبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها المجاهد على الهجوم ‏النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي. ويشيد بالقرار الشجاع والحكيم بالرد ‏الحازم على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.‏

لقد مارست الجمهورية الاسلامية حقها الطبيعي والقانوني بالرغم من التهديد والتهويل والضغوط ونفذت ‏وعدها الصادق بشجاعة منقطعة النظير وحكمةٍ كبيرةٍ متعالية وتقدير رفيع للموقف على مستوى ‏المنطقة برمتها بل وعلى مستوى العالم.‏

لقد حققت العملية أهدافها العسكرية المحددة بدقة على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها ‏الدوليين وادواتها الإقليميين في رد الهجوم الصاعق غير أن الأهداف السياسية والإستراتيجية بعيدة ‏المدى لهذا التطور الكبير ستظهر تباعاً ومع الوقت وسوف تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية ‏الفلسطينية برمتها وعلى مستوى الصراع التاريخي مع هذا العدو في طريق الانتصار الحتّمي لأمتنا ‏العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم.‏