توضيح من "طيران الشرق الاوسط"

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أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" الخطوط الجوية اللبنانية، أن "رحلتيها إلى الدوحة وأبو ظبي سوف تسيران وفق التوقيت المحدد اليوم".



وأفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن "24 رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط ستتم إعادة جدولتها خلال ساعة، وقد أبقت الشركة على التوقيت المعتاد لرحلتي الدوحة وأبو ظبي عند الثالثة بعد الظهر".



وفي وقت سابق، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، "إقلاع رحلتي لندن ودبي اليوم الاحد الواقع فيه 14 نيسان 2024 وفق التالي: من بيروت إلى الرحلة لإقلاع الوصول إلى بيروت من الرحلة الاقلاع الوصول 04:05 21:30 ME202 لندن 20:05 17:00 ME201 لندن من دبي إلى الرحلة الإقلاع الوصول 15:05 12:45 ME431 بيروت.