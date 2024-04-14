بحضور اكثر من الف شخص...حفل تكريمي ضخم للشهيد داني شمعون ورفاقه

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أقام بالأمس حزب النمور- رفاق داني شمعون حفلاً تكريمياً ضخماً للشهيد داني شمعون ورفاقه

في فندق الحبتور - بيروت حضره أكثر من ألف شخص.

تضمّن الحفل توقيع أمين الإعلام في الحزب المهندس فارس ناصيف الجزء الأوّل من كتابه الجديد بعنوان "نمور الأحرار التاريخ العسكري في الحرب اللبنانية" بجزئه الأول.

حضر الحفل الرائد ميشال فارس ممثلاً مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا والسيدة تمارا داني شمعون ولفيف من رجال الدين والإعلاميين.

ألقيت خلال الحفل كلمات للمناسبة من قبل رئيس الحزب الكابتن جورج الأعرج، تلاها كلمة روحية للمنسنيور كيوان، فكلمة لأمين الاعلام المهندس ناصيف، فكلمة لأمين الداخية في الحزب الاستاذ جان عيد، فكلمة لأمين الخارجية، المهندس نبيل ناصيف.

تركّزت الكلمات على دور النمور في صدّ الأعداء عن منطقة العرين المسيحي خلال الحرب اللبنانية بعددهم الذي وصل الى ١٣،٠٠٠ مقاتل و مع شهدائهم الذين تخطّت أعدادهم ال ٣،٤٠٠ شهيد.

كما ركّزت الكلمات على دور الشهيد داني شمعون قائد النمور الذي قاتل كما قاتلوا واستشهد كما استشهدوا.

داني شمعون الذي أحبّه الجميع ما عدا أيادي الغدر التي طالته عام ١٩٨٠ و عام ١٩٩٠.



انتهى الحفل بتوزيع مئات الدروع التكريمية لشهداء ومرحومين وأحياء النمور .