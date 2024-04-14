جميل السيد: كانت ليلة حافلة…

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته على منصة "اكس":

كانت ليلة حافلة… بدأت في اوستراليا حيث هاجم مسلّح بسكّين بعض المارّة وقتل خمسة أشخاص وطفلاً، طنطنت وسائل الإعلام العالمية بأنه هجوم ارهابي اسلامي، تبيّن أن القاتل يهودي، فأصبحت الرواية العالمية أنّه شخص مختلّ عقليّاً… عندنا الليلة، نفّذت إيران تهديدها بالرد على الاعتداء الاسرائيلي على قنصليتها في دمشق فقصفت إسرائيل بمئات المسيّرات وصواريخ كروز، وأصابت قاعدة جوية عسكرية وبعض الأماكن، وتشارك الجيشان الاميركي والبريطاني ودولة عربية مع الإسرائيلي في إعتراض ذلك الهجوم… واحدة بواحدة، وأيّاً تكُن النتائج، كان القصف المباشر على إسرائيل سابقة لم يحصل مثلها في المنطقة، ويبقى بيت القصيد هناك في غزّة…