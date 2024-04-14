وهاب: الشرق الأوسط ساحة بين الأميركي والإيراني..و موقع إيران سيتطور بشكل كبير ومهم

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كتب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب عبر صفحته على منصة "اكس":

العملية الإيرانية تطور كبير في الصراع ومن كان ينتظر هجوم تدميري فهو لا يفقه شيئاً في الإستراتيجية الإيرانية . بهذه الضربة أظهرت إيران قدراتها الصاروخية ولم تجر أميركا الى الصراع ونفذت أول هجوم جدي على الأراضي الفلسطينية وحتماً حصلت على تنازلات أميركية . الشرق الأوسط ساحة بين الأميركي والإيراني هذه هي الحقيقة المهمة . موقع إيران سيتطور بشكل كبير ومهم

و اضاف: "المعادلة القادمة تعاون أميركي - إيراني لضبط المنطقة مع إعتراف أميركي بدور إيران الكبير في حماية الأمن الإقليمي . إسرائيل ستكون تحت الجناح الأميركي بالكامل بعد حمايتها من الهجوم الإيراني . العرب وتركيا في مقاعد المتفرجين . السنوات المقبلة لن تكون لمصلحة تركيا الموحدة."