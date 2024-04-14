جلسة نيابية لإقرار اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية

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الأنباء الكويتية: رغم دعوة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الهيئات الناخبة لانتخاب المجالس البلدية والاختيارية بعد أقل من شهر، لم تحرك أي من القوى السياسية والأحزاب المعنية ماكيناتها الانتخابية بغياب أي تواصل مع الناخبين كما جرت العادة.

وفي المقابل فإن الجو الشعبي يتعاطى على ان الانتخابات مؤجلة.

وقــال مصـــدر نيابــي لـ «الأنباء»، انه يتوقع عقد جلسة للمجلس النيابي قبل نهاية العقد العادي لإقرار اقتراح قانون بالتمديد لهذه المجالس، وان نصاب هذه الجلسة مؤمن والأصوات المطلوبة لإقرار قانون التأجيل مؤمنة.