النهار: "أكسيوس" الإخباري الأميركي: نتنياهو موجود في منزل مزوّد بملجأ متطور مضاد للصواريخ

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

قطع الرئيس الأميركي جو بايدن عطلة نهاية أسبوع في دارته العائلية وعاد إلى واشنطن السبت لإجراء مشاورات عاجلة مع فريقه للأمن القومي في ملف الشرق الأوسط، مع تصاعد التوتر وسط تخوّف متزايد من هجوم على #إسرائيل.



وتتوعّد طهران بالرد على قصف نُسب إلى إسرائيل دمّر في الأول من نيسان القنصلية ال#إيرانية في دمشق وأسفر عن مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعان.



ويقضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عطلة نهاية الأسبوع، في منزل مزوّد بملجأ متطور مضاد للصواريخ، وفق مصادر صحفية.



وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، توجهوا إلى تل أبيب وطالبوها بإجراء مداولات مشتركة مع قبل أي رد على الهجوم الإيراني.

وكتب مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي السبت، أن نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة الملياردير اليهودي الأميركي سيمون فاليك في القدس.

وأضاف: "هذه فيلا فاخرة، وبحسب التقارير، فيها ملجأ متطور مضاد للصواريخ".