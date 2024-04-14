النهار: إطلاق ايران نحو 200 صاروخ باتجاه "اسرائيل"

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

نفذت الجمهورية الإسلامية الايرانية ما هو أشبه باستعراض قوة في أجواء المنطقة ومحاولة لتثبيت صورة ردع جديدة، مطلقة عشرات المسيّرات والصواريخ الباليستية ومن نوع "كروز" باتجاه #اسرائيل.



وشهدت الليلة حبس أنفاس حيال المدى الذي سيبلغه التصعيد في المنطقة، لاسيما مع تعمد ايران الاعلان عبر بعثتها في الأمم المتحدة بأن ردها مورس "وفق القانون الدولي وأنه انتهى".

وساهم حلفاء اسرائيل، لاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا في اعتراض الهجوم الايراني. واعترفت اسرائيل باصابة مطار عسكري في النقب خلال الهجوم بأضرار طفيفة.



وتقاطعت المعلومات عن إطلاق ايران نحو 200 صاروخ باتجاه اسرائيل.