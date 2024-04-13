اغلاق الاجواء اللبنانية.. بيان "هام" من وزارة الاشغال!

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وزارة الاشغال العامة والنقل

14/4/2024

نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة ، وحرصاً منا على سلامة وأمن الأجواء اللبنانية ، يهم وزارة الاشغال العامة والنقل بأن تعلن أن الأجواء اللبنانية قد أغلقت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية ، وذلك بشكل مؤقت واحترازي ، اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد الواقع في 14/4/2024 لغاية الساعة السابعة من صباح هذا اليوم ، وبالتالي فإن الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت قد أغلقت تماماً خلال هذه المدة المشار اليها اعلاه ، على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بحسب التطورات.