قصف مدفعي عنيف وغارات على قرى جنوبية

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افاد مندوبو "الوكالة الوطنية للاعلام، ان اطراف راشيا وكفرحمام تتعرض لغارات متتالية. وينفذ الطيران المعادي سلسلة غارات على الخيام وعلى احراج بلدة السريرة.

وتتعرض بلدة حولا من اطرافها الشرقية والغربية لقصف مدفعي مركز وسجل سقوط القذائف المعادية على منطقة الدواوير والقعقور من الناحية الشرقية للبلدة واطرف البلدة من الجهة الغربية ووادي السلوقي، فيما يشهد القطاع الشرقي أعنف ليلة بالغارات والقصف المدفعي المعادي العنيف، ولا يزال القصف المدفعي العنيف مستمرا على أطراف الخيام و الخريبة في راشيا الفخار وبرغز. ولا يزال القصف المدفعي المعادي متواصل على محيط بلدة حولا ووادي السلوقي وأطراف الخيام و وادي برغز.