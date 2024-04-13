يمنى الجميل في ذكرى ١٣ نيسان: حذارِ الفتنة

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كتبت يمنى بشير الجميل على "اكس": كان على الجبهة اللبنانية أن تخوض الحرب بل ١٩٧٥ ضدَّ المحتلين

و المستوطنين وأنصار التوطين…

بتضحيات مقاومينا وشهدائنا في الأمس نتنعّم اليوم بالكرامة والأرض، وحرية العيش و التفكير…

وأكدت الجميل: في بعض المحطات اللافتة شهدنا تدخلات "طابور خامس" وأجهزة خارجية تلاعبت بمجريات الأحداث لتوقع بين اللبنانيين…

وتابعت: حذار الفتنة، لان الحرب بسبب الفتنة هي انتحار جماعي يفيد المفتعلين. اما الحرب في سبيل الأرض والقضية، فهي فعل بطولة وواجب وطني…

حذار الفتنة، والتحذير ليس شعاراً. إنه دعوة إلى التنسيق ومدِّ الجسور… و دعوة إلى استنفار امني وقضائي وسياسي جدي وحاسم، نحن في أمسِّ الحاجة اليه اليوم...

وختمت بالقول: الحرب إن فرضت على الابطال يخوضونها بفخر…

فتحية لكم يا ابطال مقاومة الجبهة اللبنانية ولكم منا ألف شكر…