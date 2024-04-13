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العدالة ستبقى غائبة حتى تتحقق

13
APRIL
2024
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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

فقط عند عائلة المغدور والمخلصين من اللبنانيين، لن تطوى صفحة جريمة قتل باسكال سليمان.
اما بالنسبة الى كثيرين من المقصِّرين او المتآمرين أو المستثمرين أو أصحاب الرهانات الخاطئة، فما مضى قد مضى، وغداً يومُ آخر سيخفت فيه الاهتمام بالقضية، لمصلحة قضايا أخرى ضاغطة، سواء في الداخل أو الاقليم.
فالعدالة ستبقى غائبة حتى تتحقق، والخطر سيظلُّ مُحدقاً بكل ربِّ عائلة أو أمِّ أو شقيق أو شقيقة، طالما فلتان النزوح مستمر، ولامبالاة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين هي الثابت الوحيد.
وطالما لم تُتخذ الاجراءات الجذرية المعروفة، والتي لا لزومَ لتكرارِ تعدادها، فكل العظاتِ لا تنفع، لأن مضمونَها سيذهب أدراج الرياح… وكل الخِطابات لا معنى لها، لأنها لن تكون أكثر من أداة رخيصة لتجارة الدم.
فبالنسبة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي زار اليوم البطريرك مار بشاره بطرس الراعي، لا داعي إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، للبحث في تدابير جذرية لمعالجة ملف النزوح السوري، فكلُّ ما أعلنه نجيب ميقاتي اليوم من بكركي، لا يخرج عن دائرة العموميات، واستمرار الدوران في حلقة العجز المُفرغة عن اتخاذ اي قرار جريء، او إجراء عملي.
وبالنسبة الى بعض الأحزاب التي تُصدر على مدار الساعة بيانات تصوِّر نفسَها فيها رأس حربة المطالبة بحل مسألة النازحين، فلم يجد المسؤولون فيها حتى اللحظة على ما يبدو، سبباً لإجراء مراجعة جدية لسياساتهم السابقة، التي ساهمت في تأمين الغطاء السياسي، سواء لدخول النازحين بشكل عشوائي، او لمنع تحقيق العودة التدريجية الآمنة وفق خطة مرحلية.
وفي انتظار صحوة ضمير لن تأتي على الأرجح، تبقى المتابعة منصبة بشكل رئيسي هذه الايام على الشأن الاقليمي الضاغط، ولاسيما مسألة الرد الايراني على استهداف القنصلية الايرانية في دمشق.

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