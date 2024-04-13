التيار بذكرى 13 نيسان: هذه الذكرى الأليمة تفرض علينا التضامن إزاء المخاطر التي تتهدد الوطن

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أشار التيار الوطني الحر عبر حسابه على "إكس" إلى أنه" تحل الذكرى التاسعة والأربعين للحرب ونحن أحوج ما نكون كلبنانيين إلى التمسك بالحوار الحقيقي ومنطق التفاهم والتصالح على أسس ثابتة وجدية، ورفض خطاب التحريض والفتنة والتجييش العبثي. وأكد: "كما أن مسؤوليتنا جميعاً إزاء جيل الشباب، تتطلب تعزيز ثقافة النقد ومراجعة التجارب السابقة، والتعلّم منها، وكذلك التفتيش عن المساحات المشتركة، لكي نستحق فعلاً غداً أفضل".

وشدد "التيار" على أن "هذه الذكرى الأليمة تفرض علينا الحرب الإعتبار من الخطايا والأخطاء، والتضامن إزاء المخاطر التي تتهدد الوطن، وفي طليعتها الحرب التي تشنها إسرائيل، والنزوح السوري الكثيف، وتحلّل الدولة والفراغ الرئاسي، ما يفرض علينا بذل كل الجهود الممكنة لحماية وجود لبنان وكيانه وإعادة تكوين السلطة على أساس الشراكة المتوازنة".