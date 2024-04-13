عواد بذكرى 13 نيسان: الحرب خلصت والفتنة رجعت نامت لعن الله من أيقظها

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‏كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربيع عواد عبر منصة X:

بذكرى ١٣ نيسان

بتمرق سنين والمشاريع الإنفصالية بعدها بعقولهن ومحاولات العالم بالتواطؤ مع الداخل على دفن لبنان وضرب التعددية مستمرة.

رغم كل شي بقيت مبادئنا ثابتة:

_ منع التقسيم.

_حرية الكلمة والرأي واحترام التنوع.

_ سيادة الدولة القوية والعادلة.

_ استقلال العقول من الطائفية والإرتهان للخارج.

اليوم وبعد ٤٩ سنة فيه:

يلي بعدو جاهز لخلق الفتنة من مدينة الحوار والتلاقي جبيل

وفيه يلي بيتمتع بالحكمة والعقل

الحرب خلصت والفتنة رجعت نامت، لعن الله من أيقظها.