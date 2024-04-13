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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شنّ ‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم السبت 13-04-‌‏2024 هجومًا جويًا ‏بمسيرات انقضاضية على مبنى في مستعمرة حانيتا اتخذه العدو الإسرائيلي مقرًا مستحدثًا لقواته ‏وأوقعوا من فيه بين قتيل وجريح. ‏

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم السبت 13-04-‌‏2024 انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏