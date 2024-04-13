النائب جنبلاط: لبنان بحاجة إلى تسويتين...وللالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية لحماية الاستقرار

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أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "لبنان بحاجة ماسّة إلى تسويتين سياسيتين تنقذان الوطن، الاولى وطنية لإنهاء الشغور الحاصل في المؤسسات الدستورية وفي رأسها رئاسة الجمهورية، والثانية إقليمية لوقف العداون الإسرائيلي على لبنان وتقضي بتنفيذ القرار 1701 والعودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949".

وفي تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، لفت جنبلاط إلى أن "الأوضاع المضطربة في لبنان والمنطقة، تستدعي مبادرات مبنية على تفاهمات داخلية وخارجية، منطلقها الأساسي حماية البلد مما يتهدده من مخاطر وجودية وتبعات الحروب، حيث يقف في عين العاصفة، التي يجب أن لا تضعنا مجددا امام التجارب المريرة"، مشددا على أن "أي إخلال بالأمن أو هزّات داخلية ستطال ارتداداتها جميع اللبنانيين وتضعف قدرة الوطن على الصمود، أمام ما يواجهه من تحديات داهمة".

وأضاف: "كما أن التضامن الداخلي ضروري، فإن الالتفاف حول الجيش والقوى الامنية مطلوب كذلك بقوة، لدعمها في القيام بمهامها في حماية الامن وتوفير الاستقرار وتعزيز أسس الشراكة الوطنية وتخطي الازمات والحواجز النفسية".

وختم: "لعل أهم ما نقوله اليوم: تنذكر وما تنعاد".

والتقى النائب جنبلاط وفودا شعبية واجتماعية وبلدية مناطقية عرضت معه قضاياها ومطالبها، لا سيما من عائلة حمادة في بعقلين تقدمه عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة والذي القى كلمة بالمناسبة، لشكره على المساعي لمتابعة وحل اشكال حصل بين افراد من عائلتي حمادة والداهوك في البلدة. ووفدا ثانيا من عائلة الغصيني في بعقلين لعرض قضايا تهمها.

كما التقى وفدا اغترابيا في استراليا من مدينة طرابلس، ووفدا من عائلة شداد في طاريا - بعلبك، ومن المتقاعدين في الجمارك لعرض مطالبهم. اضافة الى وفد من برجا تحدث باسمه المهندس سعد الدين الخطيب حول مطالب حياتية وخصوصا منها الموضوع الكهربائي لآبار المياه، ومثله وفد من بلدة مزرعة الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري والفاعليات، للمطالبة باسراع اصلاح مضخة مياه الشفة لايصالها الى الاحياء كافة.

واستمع النائب جنبلاط الى مطالب حياتية واجتماعية واهلية من وفود زارته وضمت مجالس بلدية واختيارية وفاعليات واهالٍ، بحضور النواب، هادي ابو الحسن، بلال عبدالله ووائل أبو فاعور، ابرزها من بلدات: عماطور، دير بابا، كوكبا، مرستي، الورهانية، الشويفات، بتلون، كفرنبرخ لشكره على دعمه مطالب للبلدة، بعذران، آل شيا صوفر، آل المغربي كفرسلوان، ومن جمعيتي "لنا الدولية"و"سوا حدك". كما تسلّم من د. وليد وهيب الشعار كتابه "اللامركزية الادارية واصلاح النظام الضريبي".

وتلقى النائب جنبلاط سلسلة من المراجعات من وفود بلدية بخصوص مشاريعها الانمائية.