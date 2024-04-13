ابي رميا: "أنطوان موظايا" كنت لي قدوة في القوة والصلابة...كما في مماتك كنت في حياتك

A + A -

النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس:"انطوان موظايا.



على الاكتاف استقبلوك الأصدقاء الاوفياء في جبيل اليوم لأنك كنت لكل واحد منّا الصديق والوفي.

عانيت من المرض الفتّاك في آخر سنينك وقاومت وصمدت. كنت لي قدوة في القوة والصلابة خاصة في الأشهر الأخيرة عندما كنت اتصل للإطمئنان فكنت اسمع صوتك المشجّع والرافض للاستسلام.

كما في مماتك، كنت في حياتك.

القوي والصلب والجريء والعصامي لكن أيضاً كنت المحب والآدمي والنزيه والخدوم والوطني والمتفاني.

فقدانك أدمى قلوب لينا وكريستيان وتاتيانا.. لكن الكل سيفتقدك. جاج وعائلاتها، التيار الوطني الحر وانضباطه، دائرة مياه كسروان والفتوح وموظفيها وكل الأصدقاء الذين عرفوك وأحبّوك. لذا ستبقى صورتك دائماً في قلوبنا."