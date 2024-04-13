"لقاء الأحزاب" استنكر الاعتداء على مكتب القومي في جديتا

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استنكر "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، في بيان، "الاعتداء الآثم على مكتب منفذية زحلة في الحزب السوري القومي الإجتماعي، في منطقة جديتا البقاعية"، معتبرا ان "هذا الاعتداء جناية دنيئة تستهدف مكتباً من مكاتب حزب، هو ركن أساسي من أركان المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة الإحتلال الصهيوني وعملائه، ولا يمكن تصنيفها إلا استهدافاً للأحزاب الوطنية وللسلم الأهلي ووحدة المجتمع، ومحاولة رخيصة لتقديم أوراق اعتماد جديدة من منفذي الجريمة لمشغليهم، عبر السعي إلى إيقاد فتنة جديدة في البلاد".

ولفت إلى أن "حملة التحريض الطائفية والفئوية، التي بثت سمومها من خلال خطابات مسؤولي حزب القوات اللبنانية، كان لها الدور الاكبر في توتير الأجواء في البلد، ورفع مستوى الإنفعال والتجييش وتهديد السلم الأهلي، على الرغم من محاولات التنصل من المسؤولية، من خلال البيان الصادر عن حزب القوات".

وطالب اللقاء الأجهزة الأمنية كافة ومحافظ البقاع، ب"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيف الجناة وإخضاعهم لمحاكمة عادلة وسريعة"، مؤكدا "تضامنه مع القومي في مواجهة المخطط الفتنوي الذي أخذ يطل برأسه من نافذة المس بالسلم الاهلي وبأمن واستقرار البلاد والمواطنين".