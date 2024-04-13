"التيار وحده عمل على اعادة النازحين".. عمر حرفوش يستذكر: القوات والكتائب عملا على ادخالهم إلى لبنان عند بداية الأزمة السورية!

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قال صاحب مبادرة الجمهورية الثالثة عمر حرفوش إن "التيار الوطني الحر عمل وحده على اعادة النازحين إلى بلدهم"، مذكراً بخطاب رئيس التيار جبران باسيل امام البرلمان الايطالي وتصريح المسؤول في التيار المحامي وديع عقل في الاتحاد الاوروبي أن "لبنان لم يعد قادراً على استيعاب الأعداد الكبيرة للنازحين ومن الضروري ترتيب عودتهم باسرع وقت."

وفي حديث صحفي تطرق حرفوش إلى قضية النازحين السوريين وقال: "حزبا القوات والكتائب عملا مع حلفاءهم في الاتحاد الاوروبي على عدم التصويت لصالح اعادة النازحين إلى سوريا"، مشيرا إلى أن "الحزبين المذكورين عملا على ادخال النازحين إلى لبنان عند بداية الأزمة السورية لنرى مناصريهما اليوم يعتدون بطريقة وحشية على اللاجئين في الشوارع بسبب تصريحات مسؤولي الاحزاب الذي يوعزون ولو بطريقة غير مباشرة لتنفيذ هذه الاعتداءات".

وأضاف حرفوش أن "حزب القوات اللبنانية والكتائب كان رأيهم معاكس واليوم باتوا ينادون بضرورة ترحيل السوريين بعد ما وقعت جريمة قتل المسؤول القواتي باسكال سليمان ومحاولة القوات والكتائب احداث فتنة داخلية واستدراج اللبنانيين الى حرب اهلية جديدة".