بعد الطقس المتقلب... الحرارة "ثلاثينية"!

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لا تزال تتمركز فوق منطقتنا كتل هوائية رطبة وتؤدي الى طقس متقلب بين الصحو وامطار محلية تتركز خاصة جبلاً وبعد الظهر، وتترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وجو غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات.



ومن المتوقع أن يعود الطقس الجاف والمستقر يوم الثلاثاء، مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية منتصف الاسبوع المقبل.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢٣ ساحلا وبين ٤ و ٢٢ بقاعاً وبين ٩ و١٨ على ارتفاع الـ١٠٠٠ متر.

- الجوّ: غائم جزئياً مع تشكل الضباب وتتساقط امطار محلية غير شاملة.

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜.

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa.

- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً.

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: متقلب غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط امطار محلية غير شاملة خفيفة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢٣ ساحلا وبين ٥ و٢٢ بقاعاً وبين ٩ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الاثنين: متقلب غائم جزئيا مع تشكل ضباب وتتساقط امطار محلية غير شاملة خفيفة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢٣ ساحلا وبين ٥ و٢٢ بقاعاً وبين ٩ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.