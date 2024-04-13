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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

وبعد اللقاء، أكد ميقاتي أن "الحل بإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وبعد ذلك يبدأ الاصلاح وجريمة قتل باسكال سليمان مدانة بكل المقاييس".

ولفت إلى أنه "لا يوجد لبناني يقدر أن يربح على انقاض لبناني آخر والدولة هي قارب الانقاذ الذي يجب ان نتمسك بها".

اضاف ميقاتي: "لسنا هواة سلطة ولكننا سنبقى متابعين ومثابرين لأننا نحاول الابقاء على الدولة".

وأكد ميقاتي أننا "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع ولكن الحل الاساسي أن نعتبر ان معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة حتى نقوم بترحيل السوريين الذين يدخلون الى لبنان كلاجئين".