هذا ما زعمه الجيش الاسرائيلي بعد العملية العسكرية الاخيرة للحزب...

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كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل حيث تم اعتراض بعضها بينما سقطت الباقية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات".



واضاف ادرعي, "في وقت سابق مساء اليوم اعترضت الدفاعات الجوية مسيرتيْن مفخختيْن لحزب الله تسللت من جهة لبنان حيث تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا الاعتراض".



وتابع, "بالإضافة إلى ذلك تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو منطقة بلدة راموت نافتالي دون وقوع إصابات"



وختم: "قوات جيش الدفاع قامت بإطلاق نيرانها لإزالة التهديد في عدة مناطق جنوب لبنان".