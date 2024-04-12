كتيلي استكملت جولتها الشمالية بلقاء مراجع دينية وشخصيات سياسية

A + A -

استكملت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي جولتها في طرابلس والكورة مع وفد مرافق من التيار، بزيار المطران ادوار ضاهر ، المدبّر على ابرشية بعلبك وطرابلس وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك. وكانت مناسبة للنقاش بمختلف القضايا الوطنية وللاطلاع من سيادته على بعض المشاريع التي تسعى المطرانية لتحقيقها.

ثم انتقلت والوفد المرافق إلى دير سيدة النجاة في بصرما حيث كان في استقبالهم رئيس الدير الأب طوني حدشيتي وعدد من الرهبان. وقد جالوا في أراضي الدير الزراعية وزاروا الكنيسة الأثرية والمعصرة، وتم التباحث بإمكانية التعاون من اجل تعزيز ثقافة وعادات قطاف الزيتون لدى الجيل الجديد من خلال التثقيف والنشاطات الزراعية لما لها من اهمية في إنماء المنطقة وتجذّر أبناء الكورة والجوار في ارضهم.

كما زارت كتيلي النائب طه ناجي في منزله في المينا لتقديم واجب العزاء. وكانت فرصة لتأكيد العلاقة الإيجابية بين التيار وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية و اهمية الاعتدال والانفتاح بين كل المكونات اللبنانية للحفاظ على العيش معاً وعلى السلم الأهلي.

ويرافق كتيلي في زيارتها وفد من التيار يضم مسؤول العلاقات السياسية في الماكنة الإنتخابية في طرابلس داني سابا ومنسق قضاء الكورة غسان كرم وعضوي مجلس قضاء طرابلس إحسان اليافي ومحمد رجب.