وهاب يرد ويوضح!

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كتب وئام وهاب عبر صفحته على اكس ما يلي :" بعض وسائل الإعلام الكويتية هاجمت تغريدتي لذا أقول لهم : نحب الكويت وأهلها وهي دولة تدعم لبنان وكلنا وقفنا معها في الحرب عليها لذا يعنينا أمرها وبالنسبة لي تعنيني كل بلاد العرب ولا أحد يستطيع منعي من قول رأيي مهما علا كعبه . الكويت كانت تسبق الإمارات وقطر في الإنماء . ألا يسأل التافهون الذين يهاجمونني لماذا تأخرت رغم صندوقها السيادي الضخم؟.



السبب واضح مجلس نيابي لا يفكر بتطوير البلد يعرقل عمل الدولة تتقاسمه الولاءات . ولا يفعل شيء إلا التخريب وكثرة الكلام . نحب أن نرى كويتاً تنافس دول الخليج لا كويت معطلة . الديمقراطية بحاجة لناس يستحقونها وبعض الكويتيين لا يستحقون الديمقراطية. وسيقول لي بعض السفهاء لماذا أتدخل فأقول لهم كل العرب فتحوا أبوابهم لإستقبال الكويتيين أثناء الغزو والجيوش العربية وقاتلت معهم وكل دولة عربية تعنينا وبكل صراحة ديمقراطية الكويت تدفع الناس للتمسك بالملكية."