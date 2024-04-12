كتيلي تزور طرابلس وتلتقي المطران يوسف سويف.. تطرّقٌ الى أزمة النزوح وضرورة معالجتها

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استهلّت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي زيارتها إلى طرابلس بلقاء مع سيادة مطران الموارنة في الشمال يوسف سويف في دار المطرانية في طرابلس.

وكانت مناسبة لتقديم المعايدة والبحث المعمّق في موقف التيار بموضوع حماية لبنان والشراكة الفعلية، وكما تم التطرّق الى أزمة النزوح وضرورة معالجتها وتغليب الخطاب الهادئ والعقلاني منعاً لجر البلد إلى تداعيات خطيرة.

شارك في زيارة وفد من التيار ضم منسق مكتب العمل الوطني داني سابا وعضوي مجلس قضاء طرابلس إحسان اليافي ومحمد رجب ومنسق قضاء الكورة غسان كرم.